Un «feu du diable» ravage une forêt au Portugal (vidéo)

Des pompiers portugais ont capturé en vidéo une impressionnante colonne de feu tourbillonnant au-dessus de la forêt d'Arganil, dans le centre du pays, près de Coimbra. La vidéo de ce phénomène naturel rare, appelé également «feu du diable», a été diffusée sur YouTube.

Selon le Daily Mail , depuis quelques jours, les pompiers du Portugal se battent contre les flammes sur une grande partie du territoire. Plus de 1.000 soldats du feu sont en effet sur le terrain, épaulés par quatre avions bombardiers d'eau et 180 véhicules. Dans la forêt d'Arganil, un phénomène météorologique rare a été observé ce week-end: une tornade de feu. Celle-ci est provoquée par la différence de température entre le sol chaud et l'air surplombant l'incendie, qui peut être plus frais. Ce contraste provoque des vents très localisés. Le tourbillon va alors aspirer les flammes. Il peut être très dangereux puisqu'il peut engendrer de nouveaux départs de feu.