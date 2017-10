Un gardien célèbre un tir raté alors que le ballon prend le chemin du but (vidéo)

La demi-finale de la coupe de football universitaire de Thaïlande, disputée entre le Bangkok Sports Club et le Satri Angthong, s'est conclue sur une scène des plus improbables. Au bout du temps réglementaire, le score était de 2-2, et les deux équipes ont dû procéder à une séance de tirs aux buts à rallonge.

Cette dernière s'est avérée vraiment interminable, ayant atteint le score de 19-19. À ce moment-là, le tireur de Bangkok a envoyé son ballon directement dans la barre transversale, et le gardien du Satri Angthong, croyant célébrer la qualification de son équipe, a sauté de joie et couru loin de sa cage.

Quelques secondes après, la balle, qui s'était envolée dans les airs après la frappe imprécise, est redescendue avant de finalement rentrer dans le but. Dans la foulée, le Satri Angthong a raté son tir suivant, permettant au club de Bangkok d'accéder à la finale.