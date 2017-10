Condamné à l’abstinence par la justice, cet Américain s’enferme dans un frigo à bière

Une drôle d’histoire s’est produite dans la ville de Marshfield, dans l’État du Wisconsin, où un habitant a passé une nuit dans un frigo à bière. Ce qui rend cette situation encore plus cocasse, c’est qu’il s’agit d’un individu condamné puis libéré sous condition de s’abstenir de toute consommation d’alcool.

L’Américain Jeremy Van Ert, condamné pour plusieurs chefs d’accusation, dont l’incendie criminel, puis remis en liberté sous conditions, notamment celle de rester sobre, s’est introduit peu avant minuit dans le frigo à bière du commerce Kwik Trip, à Marshfield. Après que le frigo s’est automatiquement verrouillé à minuit pile, il y a passé la nuit à flûter la mousse.

«Il s’est retrouvé enfermé dans le frigo. Il savait qu’à Kwik Trip on ne lui vendrait pas de bière. Il a alors décidé d’y rester», explique le chef de la police locale Rick Gam, cité par ABC Wisconsin.

Ce dernier qualifie la situation de sans précédent, expliquant qu’il n’a jamais vu qu’une personne s’enferme quelque part et n’entreprenne aucune tentative pour se libérer tout simplement parce que les conditions de sa «réclusion» lui conviennent.

Van Ert a été découvert par les premiers clients, vers 6h00 du matin. Pendant la nuit, il a bu trois canettes de boisson alcoolique Four Loko et une canette de bière. En outre, il est tombé sur plusieurs caisses de bière et les éventrées.

Il a quitté les lieux sans payer les boissons consommées et les caisses endommagées. Plus tard, la police l’a interpellé et remis derrière les barreaux.