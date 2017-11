Des carpes japonaises font perdre patience à Trump, Internet s'en délecte

À l’occasion de sa visite au Japon, Donald Trump – épaulé par Shinzo Abe - a nourri des carpeskoï dans un étang, scène qui a donné lieu à quelques sourires amusés lorsque l'ancien homme d'affaires de New York, dans un geste d'impatience, a renversé d'un coup tout le contenu de la boîte destiné aux poissons colorés.

Donald Trump a fait un carton sur les réseaux sociaux après avoir été filmé en train de verser tout un paquet de nourriture pour poissons dans un étang de carpes koï, dans un geste d'impatience lors de sa visite au Japon.

Dans la vidéo ci-dessus, on peut voir le Président américain et le Premier ministre japonais jeter des pincées de nourriture dans l'étang, au-dessus des carpes rassemblées en nombre. Mais Donald Trump a ensuite visiblement perdu patience et a vidé d'un coup dans l'eau tout le contenu de la boîte de nourriture, sous le regard amusé de son secrétaire d'État, Rex Tillerson.

Son attitude n'a pas tardé à faire un tollé sur les réseaux sociaux, «Trump n'arrivant même pas à nourrir des poissons correctement».

Au cours de cette visite de deux jours sur l'archipel, Donald Trump a insisté sur les liens forts qui l'unissaient au premier ministre japonais, «un type formidable». «Vous êtes devenu un ami proche, tout le monde le sait», a-t-il lancé avant leur déjeuner de travail.