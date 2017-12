Il attaque son voisin de bord à cause de chaussettes odorantes

Cela pourrait passer pour une anecdote amusante si la fin n'avait pas été aussi dramatique… Tout a commencé à bord d'un avion à destination de la ville russe de Kaliningrad (ouest du pays). Un passager a enlevé ses chaussures, déclenchant par ce geste la colère de son voisin de siège et s'attirant une vague d'insultes. En cause: les chaussettes pas très fraîches et bien odorantes de l'individu…

Commencée à bord, la dispute entre les deux hommes s'est poursuivie sur le parking de l'aéroport. Pris de fureur, l'agresseur a sorti un couteau et a frappé son voisin de siège en pleine poitrine, le touchant au cœur. Ce dernier se défendait à l'aide d'une barre en bois garnie de clous qui s'est par hasard retrouvé à sa portée.

Suite à l'incident, la police a annoncé avoir ouvert une enquête pour faute délictuelle, l'assaillant risquant désormais 10 ans de prison.