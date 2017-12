Del Toro raconte sa rencontre avec un OVNI «réel» pendant sa jeunesse

CC0 / pixabay Un OVNI SpaceX dans le ciel de Los Angeles? , réalisateur américain des films «Hellboy» et «Le Labyrinthe de Pan», n'aurait pas pour inspiration pour ces films uniquement son imagination. Selon lui, il aurait réellement vu un OVNI dans sa jeunesse, qui l'aurait grandement effrayé. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, il a souligné qu'il avait été déçu par la conception du vaisseau spatial. Cette histoire lui serait arrivée quand il se reposait avec un ami dans la région de Guadalajara.

«C'était horriblement mal conçu. J'étais avec un ami. Nous avions acheté un pack de six. Nous ne l'avons pas consommé et il y avait un endroit appelé Cerro del Cuatro (Montagne des Quatre) à la périphérie de Guadalajara. Nous nous sommes dit: «Allons sur la route» Nous nous sommes assis pour regarder les étoiles et discuter en buvant de la bière. Nous étions les seuls types sur la route. Et nous avons vu une lumière à l'horizon aller très vite, pas de manière linéaire. Et j'ai dit, « klaxonne et allume les lumières» Et nous avons commencé à klaxonner», a-t-il annoncé.

Del Toro a expliqué que lui et son ami n'avaient pas eu le temps de boire la bière qu'ils avaient achetée. Voyant l'objet, ils ont décidé de crier et d'allumer les phares. Après cela, la source de lumière «a traversé un kilomètre en moins d'une seconde et était beaucoup plus proche» d'eux.

«C'était une soucoupe volante, tellement clichée, avec des lumières clignotantes. C'est tellement triste: j'aimerais pouvoir dire qu'ils ne sont pas ce que vous pensez qu'ils sont, mais Ils sont ce qu'ils sont».

Selon Del Toro, lui et son ami, ont senti une «peur primitive», suite à quoi ils sont montés dans la voiture et ont essayé de partir à toute vitesse le plus vite possible. Pendant un moment, l'objet les a suivis, mais a ensuite disparu.