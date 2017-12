Oubliez Despacito: voici la vidéo la plus virale de 2017

Le tube planétaire Despacito a peut-être remporté le titre de la vidéo YouTube la plus regardée en 2017, mais elle n'a pas été la plus impressionnante pour les internautes...

Il existe peu de personnes dans le monde qui n'ont jamais entendu la chanson Despacito, dont le clip est devenu la vidéo la plus regardée de YouTube. Toutefois, cela n'en fait pas la vidéo la plus virale de l'année en termes de vues, de partages, de commentaires, de likes et d'autres détails analytiques, selon Indy100.

Cette année, selon l'algorithme de YouTube, c'est le show télévisé thaïlandais The Mask Singer, similaire à The Voice, qui a remporté le titre de la vidéo la plus virale de 2017. Cette émission est basée sur le talent d'un chanteur qui doit porter un costume ridicule ou un masque pour cacher son identité et son apparence.

C'est de cette émission, lorsqu'un participant s'est présenté habillé comme une huître, qu'a été tirée la vidée la plus virale de Youtube.

L'on y voit le participant combiner plusieurs styles, ce qui a eu l'effet d'une bombe sur les spectateurs.