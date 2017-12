Aurore polaire ou missile? Une étrange lumière effraye des habitants du sud russe (photos)

Le matin du 26 décembre, des habitants de certaines régions russes sont devenus les témoins d'une lumière mystérieux dans le ciel, annoncent des médias locaux.

Cette lumière a été enregistrée à 6h30, heure locale, et est restée une demi-heure.

«Une étoile brillait plus fort et a semblé exploser. À sa place, un épais brouillard […]. Après un certain temps, il y a eu une autre explosion», a raconté une habitante locale à des journalistes.

«D'abord, un point de feu est apparu dans le ciel, puis le même rayon de feu», a souligné quelqu'un ayant assisté à la scène.

Des témoins de ce phénomène ont proposé différentes versions de ce qu'ils avaient vu: d'une aurore polaire à un ovni . En république populaire autoproclamée de Donetsk, les habitants ont exprimé leur préoccupation que le phénomène était lié à des tests de l'armée ukrainienne.

De plus, la lumière a coïncidé avec l'essai d'un missile russe intercontinental Topol qui a eu lieu au polygone dans la région d'Astrakhan, dans le sud de la Russie.

Selon le météorologue en chef de la région de Voronej, qui se trouvait en plein milieu de la lumière, Alexandre Souchakov, il s'agit de nuages nacrés, phénomène naturel rare.

«Ils sont formés à la hauteur de 22 à 30 kilomètres où la température de l'air est de —70°C degrés. La vapeur d'eau monte à cette hauteur et se transforme en cristaux de glace. Quand ils sont éclairés par le soleil, la lumière se réfracte et se fragmente en sept couleurs de l'arc-en-ciel», a-t-il expliqué.

M.Souchakov a ajouté que certaines conditions météorologiques étaient nécessaires pour que des nuages nacrés apparaissent.