Instinct de survie: un combat à mort entre un gnou et des lionnes enregistré en vidéo

La vidéo d’un combat dans la savane africaine entre un gnou et deux lionnes a été publiée sur la chaîne YouTube de la réserve kenyane du Masai Mara.

La vidéo montre deux lionnes s’attaquer à un troupeau de gnous. Ayant vu les prédatrices, les gnous se sont mis à courir, mais l’un d’eux, au contraire, s’est dirigé vers les lionnes pour les affronter.

Le gnou a fait tomber l’une des prédatrices et a commencé à la frapper avec ses cornes. À ce moment-là, la fauve l’a saisi avec ces pattes et l’a mordu au cou. Le gnou a presque tout de suite arrêté de résister. Une autre lionne s’est aussi approchée du gnou et a commencé à le mordre. Incapable de résister, l’animal est tombé à terre.

Précédemment, un buffle attaquant une lionne a été filmé dans le parc national sud-africain Kruger.