Un miracle du Nouvel An «tombe du ciel» sur deux hôpitaux à Moscou (vidéo)

Des dizaines d'alpinistes du bâtiment ont endossé les costumes de Père Gel (le Père Noël russe) afin de souhaiter une bonne fête aux enfants malades en descendant du toit de deux hôpitaux à Moscou.

Cette surprise a été organisée par le groupe Tashir pour les enfants suivant un traitement dans les hôpitaux Morozov et de Saint Vladimir. Les alpinistes portant des costumes de Père Gel sont descendus des toits afin d'offrir des cadeaux aux enfants obligés de rester à l'hôpital pendant les fêtes à cause de leur état de santé.

«Dès l'instant où je les ai vus, je suis devenue plus heureuse», a raconté une petite fille.

«Sur le toit il y avait beaucoup de Pères Gel. Puis ils se sont mis à descendre avec des cordes. Les enfants s'en réjouissaient. Après ils sont venus dans notre chambre et ont offert des cadeaux aux enfants, en les félicitant à l'occasion de la fête. Bien sûr, mon enfant croit en Père Gel. Elle a été très contente», a dit Victoria, la mère d'une fille qui suit un traitement à l'hôpital Morozov.

Selon un médecin de cet hôpital, Leonid Kononov, responsable du pôle d'ophtalmologie, cet évènement a suscité des émotions non seulement chez les enfants, mais aussi chez les médecins. «Le sentiment de fête [est apparu] chez les enfants et même chez les adultes», a-t-il souligné.

Les alpinistes du bâtiment, eux-mêmes, étaient contents de pouvoir créer une ambiance de fête pour les enfants.

«Un garçon a été particulièrement surpris quand il m'a vue. Il n'était probablement pas habitué à voir des filles avec de tels cheveux. Il est resté debout pendant environ une minute sans… rien faire. Il est resté bouche bée. C'était amusant», a raconté une des filles de neige, Marina Andruchenko.

L'année dernière le groupe avait déjà organisé un évènement semblable à l'hôpital Morozov. Il a également financé la construction d'un nouveau bâtiment moderne de neuf étages pour cet hôpital.

Tashir est un groupe fondé en 1999 et réunissant plus de 200 sociétés de différents secteurs de l'économie russe. La direction principale de ses activités est le développement et la gestion des immeubles commerciaux. Depuis plusieurs années, Tashir investit dans des projets sociaux en Russie et à l'étranger, en soutenant par exemple le sport juvénile et l'éducation. La société accorde également de l'aide aux enfants atteints de leucémie et contribue à la restauration de la cathédrale navale de Kronstadt et d'une église dans d'oblast de Kalouga.