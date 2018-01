La Russie et la Chine séparées par un mur de glace (vidéo)

Rappelant en quelque sorte la saga The Game of Thrones, ce phénomène est bien plus réel qu'il ne le semble au premier abord. En effet, ce mur de glace, monté par la nature, se trouve au nord-est de la Chine, à la frontière avec la Russie. La vidéo de ce phénomène a été publiée sur YouTube.

Il n'y a rien de mystérieux dans cette créature étant donné que cette région est connue pour ses hivers froids et ses vents très violents.

Cette année, le temps offre des conditions favorables à la construction de ce mur d'une longueur de plus de 15 km et d'une hauteur de plus de 20 mètres. Ce phénomène ne se reproduit pas chaque année.

D'après les météorologues, pour que ce mur soit érigé il faut que l'hiver soit froid et venteux, tandis que de l'eau doit circuler sous la surface glacée du lac.

Comme cette année, tous les facteurs étaient réunis, beaucoup de touristes se sont déjà mis en route pour voir ce phénomène de leurs propres yeux.