Un drone filme une scène avec un enfant et quatre requins qui file des frissons! (vidéo)

Une vidéo filmée par un drone et montrant le sauvetage miraculeux d’un petit garçon qui avait attiré l’attention de quatre requins aux Bahamas fait le buzz sur internet.

Sur la vidéo, on voit le garçon insouciant courir et se jeter dans l’eau. On s’aperçoit que la plage est étonnamment vide de touristes, ce qui n’était probablement par hasard. Un instant plus tard, quatre requins se dirigent vers le petit qui nage à quelques mètres du rivage.

Artem Tkatchenko, le pilote du drone, a prévenu en hurlant le garçon et ses parents du danger et l’enfant est revenu sur la plage.

Décidément, les drones se montrent de plus en plus utiles même pour ceux qui n’y pensent pas!