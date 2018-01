En Espagne, un détenu a «ressuscité» avant l’autopsie

Un centre pénitentiaire dans la Principauté espagnole des Asturies s'est retrouvé au cœur d'un scandale pour le moins délicat, l'un de ces détenus: Gonzalo Montoya Jiménez a «ressuscité» avant son autopsie devant les yeux étonnés des médecins légistes, rapporte le journal La Voz de Galicia.

À en croire la direction du centre, M.Jiménez, condamné pour vol, ne s'est pas présenté lors de l'appel du matin. Quelques employés de la prison se sont alors rendus dans sa cellule et l'ont retrouvé assis sur une chaise, inanimé et sans pouls. Les médecins ont confirmé sa mort et les parents proches ont été informés de son décès.

Le corps a été transporté à l'Institut médicolégal où une autopsie devait avoir lieu. À cet instant, des sons étouffés se sont fait entendre depuis l'intérieur du sac. L'homme avait «ressuscité» comme par miracle.

D'ailleurs, ses parents ont ensuite expliqué qu'il était épileptique. Selon eux, l'absence de souffle constatée aurait pu être le résultat d'un traitement inapproprié. En outre, ils se disent persuadés que les protocoles médicaux n'auraient pas été rédigés conformément aux prescriptions en vigueur, puisque les trois médecins qui devaient constater sa mort ne pouvaient pas se tromper simultanément. Ainsi, les parents supposent que seulement l'un des médecins aurait rédigé le rapport médical, alors que les deux autres n'auraient fait que le signer sans examiner le corps.

Les parents envisagent de poursuivre les médecins en justice.