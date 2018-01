Le gorille Nico, vedette d'un parc safari anglais, meurt à l'âge de 56 ans

Le parc safari de Longleat pleure la mort du gorille dos argenté Nico qui y a vécu 38 ans et a été aimé par les employés et les visiteurs comme l'un de leurs proches.

L'une des vedettes du parc safari de Longleat, situé dans le Wiltshire, en Angleterre, le gorille dos argenté Nico est mort dans son sommeil le 7 janvier à l'âge de 56 ans, annonce la page Facebook du parc.

«La mort de Nico a profondément attristé tout le monde. Son gardien principal qui travaillait avec Nico presque quotidiennement depuis 1989 avait tissé des liens extraordinairement étroits avec lui. Il va sans dire qu'il est particulièrement consterné par la perte comme le reste de l'équipe de gardiens qui ont pris soin de Nico au fil des ans», indique la publication.

Bien que l'âge exact de Nico soit inconnu, il est probable qu'il ait même dépassé les 56 ans. Amené en 1980 de Suisse, Nico a joui du confort de sa propre maison chauffée avec des colonnes qui avait été construite spécialement pour lui.

En plus de sa propre télé, il avait également plusieurs postes de surveillance et troncs d'arbres de grande taille où il pouvait s'asseoir pour observer la vie de la colonie voisine de trois jeunes gorilles: les frères Kesho, Evindi et Alf.

Le gorille mâle le plus âgé du monde, né en 1961, vit aux États-Unis tout comme la gorille femelle la plus âgée qui est née en 1956.