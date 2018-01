S’installer sur le Trône de fer dans un hôtel de glace? En Laponie, c’est possible

L’ultime saison de la série Game of Thrones ne sera diffusée qu’en 2019, mais l’hiver est enfin là et les fans peuvent tromper leur impatience… en Laponie!

Un hôtel de glace inspiré des décors et des personnages de la série télévisée Game of Thrones a ouvert ses portes dans la ville finlandaise de Kittila, à 200 kilomètres au nord du Cercle arctique, a annoncé le producteur HBO Nordic.

«L’hôtel occupe une superficie de 20.000 m², il compte une trentaine de chambres décorées aux motifs de la célèbre série télévisée et on y trouve notamment le Trône de fer en taille réelle protégé par Gregor Clegane alias La Montagne, ainsi qu’un toboggan de glace en forme de dragon», a indiqué HBO qui a réalisé ce projet en coopération avec la chaîne Lapland Hotels.

Plus de 20.000 tonnes de neige et 350 tonnes de glace ont été utilisées pour construire l’établissement. Selon les médias, des sculpteurs russes, lettons, polonais et ukrainiens ont participé à l’édification de l’hôtel.

Les visiteurs se voient distribuer des couvertures et des radiateurs, vu que la température ambiante à l’intérieur oscille entre —2 et —5 degrés.

L’hôtel possède aussi une salle de cinéma, un restaurant de glace, une chapelle décorée de sculptures de glace et un bar arctique.

Malheureusement, contrairement à Westeros, l'hiver ne pouvant pas durer plusieurs années, le village fermera ses portes le 8 avril prochain.