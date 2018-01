Ces trouvailles peu ragoûtantes faites dans nos assiettes

C'est quand on s'y attend le moins que tout arrive. Insectes, rongeurs et autres découvertes peu appétissantes faites dans les assiettes sont loin d'être des cas isolées. Sputnik dresse une liste des trouvailles les plus impressionnantes.

Une salade à… l'araignée

Cette jeune Australienne aura certainement du mal à oublier sa rencontre inattendue avec une araignée. Un énorme aranéide bien vivant et velu attendait la femme dans un sachet de salade que celle-ci venait d'acheter.

Robin Sandusky n'en a pas cru ses yeux lorsque dans son assiette, l'Américaine a trouvé… une tête de lézard parmi les feuilles de salade. «C'était une chose extrêmement curieuse», racontait-t-elle dans les colonnes du New York Post. «Après quelques bouchées, j'ai regardé ma fourchette et pensé "Tiens, c'est une asperge?" Et puis, j'ai remarqué qu'elle avait des yeux et une patte».

Une souris enterrée dans un pain de mie

Cette petite souris grise a sans doute trouvé une mort atroce, mais l'horreur qu'a dû vivre la personne qui a découvert son cadavre dans sa tartine suscite elle-aussi de la compassion. Stephen Forse, père de deux enfants a eu cette mauvaise surprise lorsqu'il préparait des sandwiches pour ses petits. Frappé par la rencontre avec le rongeur emprisonné dans le pain, l'homme a porté l'affaire en justice et reçu des dédommagements.

Un cafard dans un hamburger McDonald's

C'est son aversion pour les tomates qui a empêché Matthew Pickford de connaître le goût des cafards L'insecte attendait le jeune homme de 19 ans dans son Big Tasty, dans un McDonald's d'Angleterre. «J'ai croqué dans le hamburger, j'ai ensuite enlevé une tomate que je n'aime pas et je l'ai vu en dessous. Je ne pouvais pas y croire. J'ai vomi et j'étais malade. J'ai ressenti un profond dégoût», racontait-il, cité par Huffington post.

Un McChicken infesté de vers de terre

De l'autre de côté de l'Atlantique, en Floride, les McDo réservent eux-aussi des surprises à leurs clients. Joyce Fedd s'est rendu un fast food de sa ville pour y déguster un McChicken avec son fils, mais après avoir goûté son burger, elle a aperçu que la texture était suspecte… «Je l'ai retiré de ma bouche et j'ai vu un ver de terre», racontait la femme. En inspectant davantage son plat, la femme a remarqué que ce n'est pas un seul, mais plusieurs vers de terre qui se baladent dans son hamburger, témoignait-elle citée par Ohmymag.