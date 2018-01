Injectés de botox, des chameaux «disqualifiés» d’un concours de beauté à Riyad

Une dizaine de chameaux se sont vus être disqualifiés du Concours du plus beau chameau qui se tient annuellement en Arabie saoudite, à Riyad, après que le jury a constaté que ces animaux avaient été piqués au botox, relate Times of Oman.

Les propriétaires malhonnêtes voulaient rendre leurs animaux plus beaux aux yeux des connaisseurs. Les injections de toxine botulique ont été faites dans les lèvres, dans les joues, dans le front et dans les genoux afin de les agrandir et de modifier leurs apparences.

Pour remporter ce concours annuel se tenant dans une banlieue de Riyad, les animaux du désert doivent se conformer à un ensemble de critères stricts portant sur leur «beauté naturelle intacte». Pour cela, ils doivent avoir le poil bouclé, les oreilles en pointe, de longs cils et une grande bosse parfaitement positionnée.

This camel is definitely filled with botox.. pic.twitter.com/UB8pGt1FXX — تركي السنيد (@tsnaid) 24 janvier 2018

Ces animaux participent également à des courses et à d'autres compétitions. Quant aux spectateurs, non seulement ils contemplent différents chameaux, mais ils peuvent aussi déguster leur lait, visiter l'exposition de tissus en poils de chameaux, écouter des cours sur le travail des chameliers dans les temps anciens et apprendre comment ils naviguaient selon les étoiles.