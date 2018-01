Serpents en colère: top 5 des reptiles les plus dangereux au monde (vidéos)

Il n'y a pas que les serpents venimeux qui sont dangereux pour l'homme. Les gros reptiles comme les pythons ou les anacondas peuvent, eux aussi, donner la mort. Sputnik publie une série de vidéos virales, puisées sur YouTube.

Cobra indien

Le cobra indien est responsable de la majorité des décès causés par les serpents. Son venin paralyse les muscles, les poumons et provoque un arrêt cardiaque. La victime peut mourir en moins d'une heure.



Mamba noir

C'est le deuxième reptile le plus meurtrier du monde après le cobra indien, et il le plus rapide et le plus agressif de tous les serpents. Son venin provoque des étourdissements, une insuffisance respiratoire et un arrêt cardiaque. La victime rend l'âme au bout de 15 minutes.



Taïpan du désert

Ce serpent est le plus venimeux au monde, mais il est très discret et timide. Les cas mortels enregistrés sont très rares. Toutefois, une seule morsure peut tuer 100 hommes, son venin provoquant une paralysie accompagnée d'un arrêt cardiaque. La mort survient au bout de 30-40 minutes.



Python molure

Ce reptile n'est pas venimeux, mais sa taille pouvant atteindre 7 mètres et son poids de 160 kilos le rendent dangereux. Toutefois, nourri depuis sa naissance, il peut être «domestiqué» et ne présente alors presqu'aucun risque.



Anaconda

Ce reptile est le champion des serpents non venimeux. Beaucoup plus gros que les pythons molure ou réticulé, il s'attaque à de gros animaux, remportant presque toujours la victoire.