Lorsqu’un téléphone à cadran devient un casse-tête pour un adolescent (vidéo)

La vidéo montrant un adolescent américain, né dans les années 2000, se creuser la tête devant un classique téléphone à cadran est devenue virale sur Internet. Postée sur Facebook, le 8 janvier, elle a déjà été visionnée environ 17 millions de fois.

«Ok, c'est quand votre technicien expérimenté essaie de faire marcher de la technologie old school!», indique la légende de la vidéo.

L'histoire a commencé lorsque la mère a demandé son fils de l'appeler d'un téléphone à cadran. Mais le jeune ne savait pas comment s'en servir et a tenté de composer le numéro d'une manière très maladroite, sans même avoir soulevé le combiné.

Après d'autres tentatives infructueuses d'utiliser ce dispositif «sophistiqué», l'adolescent a sorti de sa poche son smartphone… plus habituel et visiblement plus facile à manipuler.