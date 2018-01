«Un humain dans le corps d’un rat»: un rat qui se lave en vidéo surprend le Web

Un petit rat a été filmé dans l’évier d’une cuisine. L’animal se tient sur ses pattes de derrière et se frotte soigneusement avec de l’eau savonneuse. Il se lave même les aisselles, le cou, les oreilles et le museau tout comme un humain!

Une vidéo attendrissante et en même temps étonnante montrant un petit rat en train de «se doucher» a su attendrir les cœurs des internautes. Le rongeur couvert de mousse et se tenant sur ses pattes de derrière se frottait le corps exactement de la même manière que le font les humains.

L'animal semble être vraiment passionné et habitué à faire ça. Il se nettoie avec ses pattes, comme si c'étaient des mains. Le rat comment par se frotter les côtes, le ventre, les aisselles et se met ensuite à se laver le cou, le museau et ses petites oreilles… exactement de la même façon que le font les Hommes.

Etonnés et attendris par cette scène insolite, les internautes se sont mis à plaisanter et à inventer le meilleur titre pour la vidéo:

«Le rat du film Ratatouille en direct»

«Il prend un bain après 3 jours passés à jouer à Minecraft»

«Nous venons d'assister à l'évolution des rongeurs»

«Comment ça se fait que le rat sait comment laver son aisselle?»