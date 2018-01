Des buffles viennent défier des lions et provoquent le buzz (vidéo)

Si quelqu'un pense encore que le lion est le roi des animaux, il se trompe. Une troupe de buffles particulièrement courageux est venue infirmer la loi du plus fort pour protéger un éléphanteau face à un groupe de lions. Filmé au Kruger National Park en Afrique du Sud, l'impressionnant combat a été diffusé sur YouTube.

Déployés à proximité de l'abreuvoir, les lions se sont attaqués au petit lorsque l'animal solitaire est venu étancher sa soif, explique l'auteur de la séquence, Gill Mathews.

La mère de la bête était apparemment loin et incapable de venir à sa rescousse. C'est alors que plusieurs buffles sont intervenus dans la bagarre. Les prédateurs ont finalement été mis en déroute, mais ce n'est-ce que pour un court moment. Une fois les buffles partis, les lions sont revenus plus nombreux pour mener à bien leur attaque ratée. «À la fin des fins, l'éléphanteau a été attrapé par un groupe de 15 à 18 lions. Et cette fois, ils sont apparemment parvenus à le tuer», raconte Gill.