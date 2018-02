La «Super Lune bleue de sang» fait le buzz sur Internet

Le 31 janvier, des habitants de la Terre ont pu observer un phénomène astronomique rare, celui qu'on appelle la «Super Lune bleue de sang».

Ceux qui ont eu la chance d'observer ce phénomène ont activement échangé des photos sur les réseaux sociaux.

— Lune de sang: il s'agissait d'une éclipse lunaire! La Terre s'est glissée entre le Soleil et la Lune. La Lune a perdu de sa luminosité et s'est teintée de rouge.

— Lune bleue: contrairement à son nom, la Lune ne n'est pas bleue. Elle est appelée ainsi lorsque deux pleines lunes se produisent dans le même mois. En janvier 2018, la première pleine lune apparaissait dans la nuit du 1er au 2 janvier. Ce qui porte à 13 le nombre de pleine lune en 2018. Ce phénomène n'arrive que tous les 2.7 ans.

Super Lune: parce qu'elle apparaît plus grande que d'ordinaire. Trois à cinq fois par an, la Lune est à 50 000 km plus près de la Terre soit à 359 000 km. Sa luminosité est 30% plus intense.

