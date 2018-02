Tout petit guide de survie en cas d’apocalypse zombie

Démarche traînante, gémissements et envie de chair fraîche? Aïe… on est vraiment confronté à des zombies. Or, il existe des moyens de leur échapper, pour ne surtout pas être contaminés et devenir à notre tour des morts-vivants.

Les conditions de départ

La survie lors d'une invasion zombie impose en premier lieu une façon de penser orientée vers l'avenir, avec une stratégie suffisamment structurée. En outre, il faudrait se procurer un équipement de base et trouver la «planque» la plus sûre possible, conseille le blog Proporta.

Où se rendre?

À en croire le blog, un dépôt de marchandises serait l'endroit idéal à ces fins. Il offre une protection suffisante contre les zombies errants aux alentours et constitue un point stratégique hors du commun en cas d'invasion massive. Si le dépôt était en outre équipé d'une rampe de chargement située à l'intérieur du bâtiment, les camions de livraison seraient mis hors de portée des attaques directes.

Dans le cas où il n'y aurait pas de dépôt aux alentours, il vaudrait mieux se cacher dans un hôpital, dans une école ou dans une ferme isolée. Les bungalows et les centres-villes sont au contraire à éviter, la foule se transformant facilement en armée de zombies, poursuit le blog Wattpad.

Que porter?

La règle vestimentaire numéro un en cas d'apocalypse zombie est de ne pas porter de vêtements larges ou pendants: ils peuvent rester coincés dans des branches lors d'une fuite à travers la forêt et faciliter ainsi aux morts-vivants votre capture éventuelle. Concernant l'apparence, il faudrait choisir un look entre «déjà mort» et «encore en vie».

Les vêtements aux couleurs criantes qui sautent aux yeux peuvent toutefois attirer non seulement les zombies, mais aussi les bandes de bandits. Selon le blog Proporta, une tenue militaire de camouflage serait en l'occurrence la variante à préférer.

Quel équipement se procurer?

Hormis des armes, indispensables, il serait aussi recommandé d'avoir sur soi des bracelets connectés pour smartphones, dans le cas où ils fonctionneraient toujours, ainsi que des carnets de notes pour se coordonner au sein de votre groupe, conseille Simon Monk dans son livre The Maker's Guide to the Zombie Apocalypse.

Comment se déplacer?

Quel que soit le type d'apocalypse, la voiture constitue sans aucun doute le meilleur moyen de transport, si bien qu'il vaudrait mieux s'en procurer une avant de se barricader dans un endroit sûr, sinon on pourrait être confronté à de graves problèmes, dès que les réserves seront à court et que l'on devra en trouver de nouvelles, met en garde M. Monk. En outre, la voiture pourrait être utilisée comme une cachette sûre ou comme une batterie supplémentaire pour smartphones en cas de nécessité.

Qui prendre avec soi?

Si l'on n'est pas déjà en compagnie d'un être cher, il faut essayer de faire équipe avec un groupe, et surtout avec quelqu'un du sexe opposé, souligne le Huffington Post. On ne sait jamais, on pourrait se retrouver à devoir recréer la race humaine… et cela rendra moins longues les heures moroses passées à attendre et à se cacher.

Désormais, considérez-vous comme averti.