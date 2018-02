Les meilleurs conseils des Russes pour «survivre» aux chutes de neige

Terrifiés par 1 à 4 centimètres de neige, des Français se demandent sur les réseaux sociaux comment font les Russes pour hiverner pendant six mois consécutifs, quand il peut tomber en une nuit plus de 30 centimètres de neige. Voici la liste des conseils qu’appliquent les habitants de la Russie pour «survivre» chaque année au froid…

Des milliers de kilomètres de bouchons, 26 départements placés en vigilance orange, la neige, le verglas, le trafic perturbé, la Tour Eiffel fermée, des métros bondés… la France ne s'attendait pas à de telles chutes de neige.

Nos correspondants sont sortis dans les rues de Moscou (il faisait —13C) pour demander aux Russes de commenter les intempéries dans l'Hexagone et donner aussi quelques conseils aux Français pour mieux passer l'hiver.

Plusieurs Français se sont alors demandé sur les réseaux sociaux: mais comment font les Russes pour vivre au quotidien en hiver?

Hiver en France Île de France 6 cm de neige paralysé. Russie hiver 2m de neige sa roule et vie tranquillement — Marc (@marclepelletier) 7 февраля 2018 г.

​

Quand je vois la France perdue sous la neige je me demande comment font les pays comme La Norvège Le Canada La Russie L'Islande etc. pour survivre à l'hiver.. à moins qu'ils aient déjà disparu et qu'on nous l'ai caché🤔 — IDontCare (@Herev89) 7 февраля 2018 г.

En cas de besoin, profitez des astuces des Russes, chers amis Français, pour «survivre» à la neige. Ils se les transmettent précieusement de génération en génération.

Comment répondre au téléphone avec les mains gantées?

​

Ça c'est un vrai défi! Imaginez: il fait super froid, il neige, il y a du vent… et quelqu'un vous appelle. Vous portez naturellement des gants et ça prend du temps de les enlever. Dans cette situation, les Russes décrochent souvent avec le nez! Oui, avec le nez. Il suffit d'appuyer sur l'écran du smartphone avec le bout du nez et vous pouvez désormais répondre à l'appel sans enlever de gants.

Que faire quand ça glisse?

​

Pour ne pas glisser sur le verglas, il faut se déplacer en faisant des petits pas en inclinant légèrement le corps en avant pour mieux garder l'équilibre. Il est également préférable de sortir les mains des poches pour pouvoir amortir les chocs s'il vous arrive de tomber.

Le vent et la neige m'empêchent d'avancer

Публикация от Нияз (@niyaz_latypov) Фев 5, 2018 в 12:00 PST

Oui, on le sait: le vent est tellement puissant qu'il est difficile de marcher. En plus, les flacons de neige frappent le visage comme si c'était un millier d'aiguilles. Mais il y a une astuce! Tournez le dos au vent et marchez à reculons, sans oublier de regarder s'il y a des obstacles devant vous. Des rafales aussi fortes ne durent pas longtemps et cela vous aidera à ne pas prendre froid.

Levez la tête!

Публикация от Наталья Суслова (@natkanatalka) Фев 6, 2018 в 5:20 PST

De fortes chutes de neige sont normalement accompagnées par la formation de blocs de glace qui débordent des toits des maisons. Les Russes connaissent ce problème depuis leur plus tendre enfance: c'est dangereux de marcher sous les toits en hiver. Il faut toujours lever la tête pour vérifier s'il y a ou pas des blocs de glace.

Ça caille trop au niveau des oreilles et du cou

Публикация от Чудеса России (@chudorussiaa) Фев 2, 2018 в 12:38 PST

Quand il neige et qu'il y a du vent, il est important de se couvrir la tête et le cou. En plus, l'écharpe bloquera le vent et empêchera le froid de pénétrer sous la veste. Ce qui explique pourquoi les Russes portent des chapkas?