Méfiez-vous du sucre, cette substance familière pourrait vous être fatale!

La poudre blanche est devenue omniprésente dans les produits alimentaires. Pourtant, des scientifiques alertent sur les dangers de sa consommation quotidienne.

Le sucre favorise la maladie d'Alzheimer

Une étude publiée dans le Scientific Reports met en lumière le lien entre un taux élevé de sucre dans le sang et le développement de la maladie d'Alzheimer. Une surconsommation de produits sucrés accélère le vieillissement du cerveau et la perte des facultés cognitives.

«L'excès de sucre est connu pour être nocif lorsque l'on parle de diabète et d'obésité, mais son lien potentiel avec la maladie d'Alzheimer est une raison supplémentaire pour contrôler l'apport en sucre dans notre alimentation », souligne Omar Kassaar, coauteur de l'étude.

L'addiction au sucre

Une méta-analyse publiée dans le British Journal of Sports Medicine par deux chercheurs de l'Institut du cœur de Saint Luke en août 2017 indique que l'addiction au sucre suivrait le même schéma que les addictions aux drogues.

James J. DiNicolantonio, spécialiste des maladies cardiovasculaires et James H. O'Keefe, cardiologue, expliquent que l'apport en nourriture est régulé par les centres de plaisir du cerveau qui contiennent la dopamine. Une fois consommé, on se lance à la quête du plaisir, fondé sur la dopamine. Le cerveau recherche à nouveaux ce sentiment agréable provoqué par la consommation de sucre.

«La consommation de sucre produit des effets similaires à la consommation de la cocaïne, notamment parce qu'elle altère l'humeur, parce qu'elle induit le plaisir et active le mécanisme du circuit de la récompense se trouvant dans le cerveau, ce qui provoque la recherche de sucre», indiquent les scientifiques.

Le cancer se nourrit du sucre

Des scientifiques belges ont démonté qu'il existait un lien entre le sucre et la croissance d'une tumeur cancéreuse. Les résultats de cette recherche ont été publiés en octobre 2017 dans la revue Nature Communications. Il y a été révélé de quelle manière la consommation excessive de sucre des cellules cancéreuses mène à un cycle de stimulation continu du développement du cancer.

«Pour autant, cela ne signifie pas que nous ayons découvert le mécanisme qui permettrait d'expliquer la manière dont le sucre provoque le cancer» explique Johan Thevelein, biologiste moléculaire à la KU Leuven, à Newsweek.

De plus, des scientifiques français et brésiliens ont mis en évidence un lien entre la consommation de plats industriels et le développement du cancer. Selon l'étude, les produits industriels qui contiennent beaucoup de sucre (les snacks, les boissons sucrées) peuvent augmenter le risque de contraction d'un cancer. Les résultats de leurs recherches, menées entre 2009 et 2017, ont été publiés dans The British Medical Journal.

À propos

L'OMS préconise de se limiter à 5% de sucre dans nos apports quotidiens, soit 25g par jour. Il est à noter qu'une canette de 33 cl de Coca-Cola contient 35 g de sucre. Consommer du sucre de manière raisonnable serait donc bon pour la santé.