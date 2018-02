Un atterrissage d’A380 comme vous n’en avez jamais vu (vidéo)

Dave Wallsworth , pilote d'A380 de British Airways , a fait une vidéo vertigineuse depuis le cockpit, lors de son atterrissage à Vancouver . En même temps, un passionné d'avions, Kent Matthiessen, l'a filmé depuis la terre ferme, à l'insu des membres d'équipage de ce vol.

Plus tard, M.Wallsworth a monté et diffusé ce court film. Ainsi, les internautes peuvent admirer la vue spectaculaire de la ville et de l'A380 qui est en train d'atterrir.

Selon Dave Wallsworth, il ne savait pas que quelqu'un faisait une vidéo depuis l'aéroport.

«Lors de chaque atterrissage, tu tentes de faire de ton mieux. Je suis plus préoccupé par l'atterrissage en toute sécurité et en douceur de l'avion pour les 469 passagers à bord», a-t-il précisé.

La vidéo, qui dure deux minutes et demie, a été filmée en septembre dernier mais n'est disponible sur le Web que depuis peu.