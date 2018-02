Trump, Soros… Est-ce que les Illuminati contrôlent vraiment le monde entier?

Le monde serait géré par la société secrète des Illuminati, dont les membres seraient George Soros et Donald Trump, selon des articles récents de l’Express.co.uk. Avec un brin d’ironie, le journaliste Wesley Pruden retrace cette théorie de l’ancien ministre de la Défense du Canada et selon laquelle un nouvel ordre mondial serait bientôt instauré.

Le groupe Illuminati existe vraiment et il compte 6.000 membres, dont George Soros et Donald Trump. Bientôt ce groupe va introduire un nouvel ordre mondial, indiquent des articles publiés récemment par le quotidien britannique Express.co.uk, qui reprennent les paroles Paul Hellyer, ancien ministre canadien de la Défense.

«Le London Express publie souvent des choses dont personne d'autre n'a entendues parler», commente ironiquement le journaliste, Wesley Pruden, dans son article pour le Washington Times.

Le quotidien britannique prévient quand même leurs lecteurs qu'«avant de croire les paroles de Hellyer, il est nécessaire de savoir que l'ex-ministre canadien déclare également que certains extraterrestres peuplent la Terre en secret».

Paul Hellyer, âgé de 94 ans, a été ministre de la Défense du Canada pendant quatre ans dans les années 1960, il a ensuite occupé le poste de ministre des Transports. Hellyer s'est intéressé aux extraterrestres, lorsque le gouvernement canadien a décidé qu'il n'y avait plus de place pour lui dans la politique, dit Wesley Pruden.

En outre, Hellyer croit que les extraterrestres ont commencé à visiter la Terre, il y des lustres, avant que George Soros ait gagné son premier milliard. Avant que ces visiteurs qui viennent des environs de Vénus, Mars et Saturne aient pu développer une technologie pour lutter contre le changement climatique, poursuit Wesley Pruden.

© AP Photo/ Kevin Wolf À Davos, George Soros prédit le futur de Donald Trump

Wesley Pruden ironise aussi sur le fait que George Soros et Donald Trump puissent faire partie des Illuminati:

«Cependant, on ne sait pas si le conseil d'administration se réunit à Mar-a-Lago, dans la Trump Tower, dans le centre-ville de Washington ou à l'hôtel Holiday Inn près de Roswell au Nouveau-Mexique, capitale mondiale de la conspiration des soucoupes volantes.»

De plus, le journaliste américain se rappelle d'un autre «gouvernement de l'ombre» populaire dans les cercles complotistes: le Syndicat de X-Files, composé d'hommes d'affaires influents et d'agents gouvernementaux alliés de manière totalement secrète et opérant en secret.

«Armageddon sera le dernier affrontement entre les Illuminati et le Syndicat», conclut ironiquement l'auteur.