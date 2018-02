Un terrifiant coup de foudre frappe un avion non loin de Grenoble (vidéo)

Une vidéo impressionnante montrant un Boeing de la compagnie aérienne Ryanair frappé par la foudre peu après son décollage de l’aéroport français Grenoble-Alpes-Isère circule sur internet.

Sur la vidéo, on voit l’avion décoller puis traverser une tempête. La visibilité est très réduite. Tout à coup, on voit surgir un éclair et la foudre frapper l’aile gauche de l’appareil.

Selon le journal britannique Mirror, l’incident a eu lieu le 17 février dernier. Il n’y a eu aucune panique à bord de l’appareil, mais on entend des passagers exprimer leur inquiétude.

Selon Ryanair, le Boeing 737-8 a poursuivi «normalement son vol» avant d’atterrir à l'aéroport de Dublin.

A son arrivée à Dublin, les ingénieurs n’ont constaté aucune défaillance de l’avion.