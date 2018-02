Dans les bras de Morphée : les animaux endormis envahissent la Toile

Une nouvelle tendance gagne en popularité sur la Toile. Les internautes publient des photos et des vidéos représentant leurs animaux domestiques endormis dans une position inhabituelle et comique. Au-delà des chats et des chiens, il y a des clichés de hamsters, de hérissons, de perroquets et même ceux d'un crabe et d'un alpaga. Cette campagne a été lancée au Japon et marqué du hashtag traduit par «compétition des poses des animaux endormis». Désormais elle est rejointe par les internautes du monde entier.