Comment sera le monde après la victoire des machines?

Une vidéo montrant comment sera la Terre occupée par des robots gagne en popularité sur le Web.

Sur la vidéo, on voit un monde peuplé de robots SpotMini produits par BostonDynamic. Plus encore, la Terre y est représentée comme un désert sans aucun signe de vie.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la plupart des visiteurs de la chaîne sont enthousiasmés par cette reconstitution de la « révolte des machines», les commentaires du genre «j'aime ça» ou «parfait» étant fort nombreux.

Certains considèrent l'IA comme un mal universel programmé pour anéantir l'humanité, d'autres, au contraire, comptent sur elle pour régler différents problèmes. Les élaborations scientifiques des dernières années vont plutôt dans le sens du second point de vue. Les machines dotées d'une intelligence artificielle remplacent parfaitement leurs créateurs dans de nombreux domaines d'activité.

Le rythme d'évolution de l'IA est à la fois réjouissant et inquiétant, au fur et à mesure qu'approche la période à laquelle il faudra répondre à des questions éthiques. Faut-il considérer chaque programme intelligent comme une personnalité à part, quels droits et obligations faut-il lui lui accorder, faut-il réglementer son travail? Il est difficile d'arrêter le progrès scientifique, par conséquent il nous faudra partager l'espace vital avec l'IA, et on voudrait croire que nous serons amis.