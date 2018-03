«Début du carrousel de la mort»: des fourmis hypnotisées par une sonnerie d’iPhone (vidéo)

Des fourmis se mettent à former un cercle quasi parfait autour d’un iPhone lorsqu’elles entendent la sonnerie du gadget. Qu’est-ce qui a provoqué une telle réaction des insectes et les a poussés à obéir? Tandis que les uns évoquaient la radiation et les champs magnétiques, d’autres ont conclu que la vidéo n’était pas vraie.