Une Chinoise fait preuve d’un «superpouvoir» surprenant en direct à la télé (vidéo)

Vitesse et habileté: lors d’une émission de télévision chinoise, une animatrice a notamment fait preuve de ces deux qualités pour battre, dans une compétition peu ordinaire, son adversaire et devenir une vedette des réseaux sociaux.

L'animatrice de télévision chinoise An Qi et l'invité Zhao Re se sont affrontés dans une compétition alimentaire et, plus précisément, de barbe à papa. L'animatrice sera difficile à battre à l'avenir: elle a réussi à manger une barbe à papa en trois secondes seulement. Alors que Zhao Re essayait de faire de grandes bouchées de la sucrerie, la jeune femme l'a roulée en une petite boule et l'a mise rapidement dans sa bouche.

L'expression de son visage juste après qu'elle a terminé la compétition mérite une attention particulière. Voici son véritable triomphe: le sang froid!

An Qi n'a pas dit si elle s'était entraînée pendant longtemps pour remporter ce concours.

La vidéo est vite devenue virale sur les réseaux sociaux chinois. Certains utilisateurs ont fait remarquer que les compétitions alimentaires étaient très populaires en Chine. Ainsi, outre les barbes à papa, ils font des concours de nouilles chinoises et de pastèques.