La voyante Vanga aurait-elle prédit que Poutine deviendrait «maître du monde»?

Une des prophéties plus ou moins fantaisistes de la «Nostradamus des Balkans» a fait son apparition dans les médias britanniques.

Selon le Daily Mail , la mystique bulgare Baba Vanga aurait prédit que Vladimir Poutine gouvernerait le monde un jour. L'article en question rappelle en outre que la voyante a d'ores et déjà prédit les attaques terroristes du 11 septembre ainsi que le Brexit.

D'après ce média, en 1979, Vanga, qui aurait eu un taux de réussite de ses prédictions s'élevant à 85%, a dit à l'écrivain Valentin Sidorov que la Russie deviendra «maître du monde» après que l'Europe soit devenue un «désert».

«Tout dégèlera, comme s'il y avait de la glace, seule reste intacte la gloire de Vladimir, la gloire de la Russie», aurait-t-elle déclaré.

«Personne ne peut arrêter la Russie», aurait poursuivi la voyante avant d'ajouter: «Tous s'écarteront de son chemin et non seulement elle sera protégée, mais elle deviendra aussi maître du monde».

Baba Vanga, de son vrai nom Vangelia Pandeva Dimitrova, est née dans un village de Strumica. Elle aurait également prédit le Brexit, il y a des décennies.

Elle a aussi affirmé que l'Europe, telle que nous la connaissons, «cesserait d'exister» à la fin de l'année 2016, souligne le journal britannique. La voyante aurait également estimé que le continent serait transformé en un «désert presque entièrement dépourvu de vie humaine».

La Grande-Bretagne a voté sa sortie de l'Union européenne le 23 juin 2016.

Baba Vanga a mystérieusement perdu la vue à l'âge de 12 ans, lors d'une forte tempête. Sa famille l'aurait trouvée quelques jours plus tard, les yeux fermés et couverts de boue. Elle a, plus tard, prétendu avoir eu sa première vision quand elle avait disparu. Elle croyait qu'on lui avait donné le pouvoir de prédire l'avenir et de guérir les autres.