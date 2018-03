Le «fantôme» d’une femme pilote de la 2e Guerre mondiale? (vidéo)

Quand «un horrible sentiment d’effroi» a envahi cet entraîneur britannique à bord d’un avion de la 2nde Guerre mondiale, il n’a eu aucun doute sur le fait que c’était la présence d’un phénomène paranormal qui lui offrait de telles émotions. Il est ainsi certain d’avoir réussi à filmer ce fantôme si particulier à bord de cet avion, selon The Mirror.

Tony Fergusson, entraîneur sportif britannique, affirme avoir filmé, au mois de mars, un phénomène paranormal à bord d'un avion de l'époque de la Seconde Guerre mondiale à Southampton, ville portuaire britannique. Selon des rumeurs, cet avion est hanté par le fantôme d'une femme copilote, relate The Mirroir

En octobre 2017, Tony Ferguson avait déjà essayé de filmer ce «fantôme», mais l'homme a dû partir parce que quelqu'un avait jeté un objet étrange dans sa caméra, qui est par la suite disparu.

«J'ai visité ce musée pour la première fois en fin d'année dernière. Une fois que je suis entrée dans l'avion, j'ai ressenti une pression sur mon corps entier et j'avais un horrible sentiment d'effroi. J'ai commencé à filmer et ma caméra faisait des claquements. J'avais filmé plus tôt dans la journée sans aucun problème et depuis tout allait bien.»

Quelques mois plus tard, il est revenu dans l'avion, intrigué par ce phénomène paranormal.

«J'ai vu cette chose apparaître et flotter à travers le cockpit en face de ma caméra, elle ressemblait à une plume blanche d'ange. La façon dont elle bougeait et elle est apparue et elle s'est ensuite lentement désintégrée devant mes yeux, je savais que cela ne pouvait pas être une poussière. Je crois que c'était l'esprit du copilote féminin.»

D'après l'entraîneur sportif, il possède un certain don, c'est pourquoi il hante les phénomènes paranormaux. Il est convaincu que cela attire les esprits frappeurs.