Courage, fuyons! Une oie chasse un homme sans ménagement (vidéo)

Si vous pensez que les oies sont simplement de petits animaux des fermes, cette vidéo va mettre fin à vos préjugés. Les oies cessent d’être gentilles et inoffensives lorsque quelqu’un commence à les insupporter. Attention: spoiler! L’oie a gagné.

Une oie effrontée a chassé un passant trop hautain. Rien ne serait arrivé si l’homme avait laissé l’oiseau prendre soin de ses plumes et profiter d’une journée ensoleillée. Mais l’individu cherchait les péripéties. Et il en a eu pour son compte.

Sur la courte vidéo de «l’attaque» qui s’est vite propagée sur Internet, il est flagrant que le passant n’a cessé de taquiner l’oie, poussant le pauvre animal à l’attaquer. Dès que l’homme s’est approché et a prononcé ces belles paroles «Ne siffle pas! Tu n’es pas aussi impressionnant et grand que tu ne le penses!», le volatil a décidé de prouver qu’il était suffisamment impressionnant et grand pour l’affronter.

Le résultat de cette courte altercation? Une caméra abandonnée au sol, un homme choqué et une oie triomphante.

Et ce malheureux est loin d’être la première victime de cette espèce animale. Les oies sont toujours prêtes à se défendre et à mettre en fuite ceux qui ne leur plaisent pas. Vous êtes prévenus!