Un homme interrompt une pièce de théâtre pour sauver le «Christ» (vidéo)

Dans la ville brésilienne de Nova Hartz, une pièce biblique a été perturbée par un spectateur qui a essayé de sauver le «Christ» de la crucifixion.

Un homme est monté sur la scène et a attaqué le «légionnaire» qui «plantait» son pilum dans l'acteur crucifié. Le soldat romain a reçu un coup de casque de moto sur la tête.

Selon les témoins, se faufilant dans la foule, l'agresseur a crié qu'il ne permettrait pas au «Christ» de mourir. L'homme souffre de problèmes mentaux et de toxicomanie et est connu des services de police, indique The Independent.

«Nous avons dû suspendre le spectacle pour un moment. Mais comme personne n'a été blessé, nous avons décidé de le reprendre», a raconté Adriano Ferreira, réalisateur de la pièce.

Il a ajouté que les «légionnaires» avaient récemment reçu de nouveaux casques ce qui a ont? permis d'amortir le coup et d'éviter à l'acteur d'être blessé.