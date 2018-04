«Le jour d’Après»: un «nuage tsunami» balaye l'ouest du Canada (vidéo)

La vidéo d'un nuage géant engloutissant le sol dans la province canadienne de l'Alberta a de quoi donner le frisson. Tournée par une étudiante le 30 mars, la séquence a saisi le passage extrêmement bas d'un immense nuage chargé de neige à Leavitt, dans l'Alberta, où le printemps n'a pas pour habitude d'être trop généreux avec ses habitants en termes de chaleur.

Longue d'environ 5 minutes, la vidéo montre le phénomène déferler à travers la plaine, telle une immense vague, jusqu'à envahir toute l'étendue de l'horizon. La neige ne s'est pas fait attendre.

«Cela ressemblait à quelque chose tiré du "Jour d'Après"», raconte Shayna Olsen, citée par The Daily Mail. «C'était comme un immense mur de nuages qui a tout englouti. Les nuages sont arrivés aussi vite qu'ils sont partis, ils ont complétement couvert le ciel et il a commencé à neiger», poursuit-elle.

Selon The Daily Mail, il s'agirait d'un type rare de stratus. Ce dernier se forme lorsqu'un torrent d'air chaud et humide remonte du sol et laisse derrière lui une zone de basse pression.