Des chercheurs établissent le secret d’un mariage heureux

Les époux qui gagnent moins de 60.000 dollars par an sont plus heureux que ceux ayant des revenus plus importants, ont établi des chercheurs de l'université d'État de Géorgie, relate The Daily Mail

D'après Ben Kail, professeur assistant de sociologie à l'université d'État de Géorgie, ils ont analysé les interrelations entre le mariage, le revenu et la dépression.

«Nous avons découvert des effets bénéfiques d'un mariage sur la dépression pour les personnes avec un revenu moyen ou bas. En particulier, les gens qui sont mariés et qui gagnent au total moins de 60.000 dollars par an éprouvent moins de symptômes de la dépression», a indiqué Ben Kail.

Les spécialistes ont étudié les données du Americans' Changing Lives Survey, qui comprend des enquêtes sur plus de 3.500 personnes âgées de 24 à 89 ans aux États-Unis.