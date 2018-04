Des requins et un crocodile se régalent d’une baleine «à volonté» (vidéo)

Les scientifiques de l’organisation Beneath the Waves ont réussi à filmer des requins et un crocodile au moment où ils savouraient une baleine morte au large de l’Australie. Selon eux, il s’agit d’une vidéo unique puisque ces prédateurs sont rarement repérés ensemble.

Lors d'une expédition de l'organisation Beneath the Waves au large de l'Australie, ses membres ont découvert le corps d'une baleine, et y ont envoyé un drone pour le filmer. Une vidéo unique montre le moment où plusieurs requins-tigre et un crocodile se partagent cette trouvaille.

Selon les chercheurs, ces prédateurs sont rarement repérés au même endroit. De plus, les crocodiles n'avaient jamais été filmés au moment de manger une baleine.

Ce cas est d'autant plus surprenant que les prédateurs ne se battent pas pour la nourriture. Le corps de cette baleine de 15 mètre de long dont le poids dépasse 20 tonnes semble être suffisant pour tout le monde.

«Une baleine morte est un buffet à volonté pour les habitants de l'océan», a indiqué Austin Gallagher, expert de Beneath the Waves.