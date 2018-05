Une orang-outan prend un visiteur d’un zoo pour son fiancé (vidéo)

C’était un coup de foudre. Après un dialogue plus qu’expressif entre une orang-outan et un visiteur d’un zoo, le singe lui a fait un bisou. Apparemment, l’animal a cru avoir trouvé l’amour de sa vie.

La vidéo qui montre une femelle orang-outan qui a pris un visiteur du Jardin zoologique de Louisville, dans le Kentucky, pour son fiancé est devenue virale sur le Net.

Sur les images publiées par le quotidien britannique The Daily Mail, on peut voir le singe communiquer avec un homme malgré une vitre et répondre vivement à ses gestes. Au final, ils se sont même «embrassés».

La fiancée du visiteur qui a pris le cœur de l'orang-outan a filmé ce moment de complicité entre un être humain et un animal. On entend ses commentaires en arrière-plan:

«Oh mon Dieu, est-ce qu'elle t'offre un bisou? Apparemment, t'as une nouvelle copine.»

Lorsque la jeune femme a essayé de tendre la main au singe, cette dernière a clairement indiqué qu'elle n'était pas du tout intéressée et que c'était à l'homme qu'elle avait offert son cœur.