Terrorisée par un fantôme, cette famille installe enfin des caméras et voit…

© Sputnik . Grigory Sysoev Une vidéo montrant un cavalier-fantôme à côté d’un château du XIe siècle intrigue le Web

Après avoir mis en place des caméras partout dans leur maison, les trois membres de cette famille, Pauline, 52 ans, son mari Robert, 54 ans, et leur fils Barry, 33 ans, ont pu observer des phénomènes anormaux qui se passent autour d'eux. D'après la famille, ils partagent leur habitation avec un fantôme rendant leur vie insupportable, relate The Sun

Comme l'affirment ces personnes, la maison est hantée par cet ectoplasme depuis déjà six ans. Les caméras montrent, d'après eux, que le fantôme bouge des tasses ou encore ferme et ouvre les portes.

«J'ai vu cet ombre trois fois dans la maison. Mais il tente de se cacher chaque fois que je le vois. Une fois, lorsque je descendais l'escalier, j'ai senti sa présence derrière moi et je me suis retourné et l'ai vu. Apparemment, ce n'était pas mon ombre, mais je ne pouvais pas comprendre ce que c'était, cela ressemblait à une masse noire», a raconté Barry à The Sun.

​Selon Pauline, la mère, la chambre de Barry pourrait être un portail.

«Je pense que c'est un moine qui hante notre maison. Je sais ce que j'ai vu. Ce n'était pas mon imagination. La chambre de Barry pourrait être un portail. Il poursuit mon fils», a-t-elle souligné.

D'après le père de famille, Robert, il a réussi une fois à prendre une photo du spectre.

Notons au passage que la véracité des enregistrements vidéo n'a pas été prouvée.