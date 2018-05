Découverte d’un trou noir capable d’absorber une moitié de notre Soleil par jour

Le trou noir le plus massif et le plus lumineux de l’Univers a été récemment découvert, selon des scientifiques de l’Université nationale australienne. Si ce trou noir était au milieu de notre Voie lactée, la vie sur la Terre ne serait plus possible. Heureusement, cet objet céleste se trouve à 12 milliards d'années-lumière de nous.

Des astronomes australiens ont découvert un trou noir ultra-lumineux dont la croissance est la plus rapide jamais observée, selon le communiqué de presse publié par l'Université nationale australienne sur le portail phys.org.

Ce trou noir fait partie d'un quasar éloigné de la Voie Lactée de 12 milliards d'années-lumière. Selon le communiqué de presse, cet objet céleste est capable d'absorber par jour une masse de matière équivalente à une moitié de celle de notre Soleil. Nommée QSO SMSS J215728.21-360215.1, il est d'une telle grandeur que 20 millions des étoiles semblables à notre Soleil pourraient y être placés.

Les spécialistes supposent que si ce trou noir se trouvait au milieu de la Voie Lactée, la vie sur notre planète ne serait pas possible à cause de sa luminosité qui est à 10 fois plus forte que celle de la pleine Lune.

Du fait de l'absorption de masses considérable de gaz et de poussière interstellaires, ainsi que du frottement qui se produit à cause de l'accrétion de matière, ce trou noir émet une quantité énorme de rayons UV et rayons X. Mais, en raison de sa position éloignée par rapport à nous, il n'est visible que dans un rayonnement infrarouge proche.

Les quasars sont des noyaux très lumineux et très actifs de galaxies au stade précoce de leur développement dont la source de rayonnement est un trou noir hypermassif qui absorbe la matière autour de lui. Les quasars sont reconnus aujourd'hui comme les corps célestes les plus lumineux de l'Univers.