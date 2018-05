Des tacos et du Mariachi pour venger des migrants d’un avocat new-yorkais

«Mariachi pour Aaron Schlossberg», ce projet de collecte de fonds a été lancé par un militant sur le portail GoFunMe dans le but de punir d'une manière assez inhabituelle l'avocat new-yorkais Aaron Schlossberg, qui a reproché à l'équipe du restaurant à New York le fait qu'ils parlaient en espagnol entre eux et avec deux clientes.

«Vos clients et le personnel parlent en espagnol, quand ils doivent parler anglais. Je pense qu'ils n'ont pas de papiers, donc je vais appeler les services de l'immigration pour qu'ils soient expulsés de mon pays. S'ils avaient osé venir ici et vivre avec mon argent, donc c'est moi qui paie pour leur allocation. Je paie pour leur possibilité d'être ici», a crié l'avocat filmé sur une vidéo devenue très vite virale sur les réseaux sociaux.

© AFP 2018 Guillermo Arias Jamais aussi peu de réfugiés aux USA que depuis que Trump est Président

En conséquence, le militant Mark Goldberg a lancé un projet de collecte de 500 dollars. Il envisageait d'envoyer à l'avocat l'orchestre Mariachi, qui doit lui chanter la célèbre chanson Cucaracha. Ainsi il voulait faire cela afin d'«encourager le personnel et les avocats dans la société juridique Schlossberg après un de travail dur», comme relate une description du projet sur le site. De plus, il voudrait commander pour l'avocat un camion avec des tacos et la littérature juridique, où est indiqué que les immigrants sans les papiers ne reçoivent pas l'allocation.

Du coup, le projet a recueilli 1094 dollars et Goldberg l'a fermé. D'après The Hill, l'orchestre local Mariachi a accepté de jouer gratuitement, et l'activiste dépensera l'argent pour le paiement des tacos et «des accessoires pour la soirée», comme des piñatas et des bonbons.

© REUTERS / Jonathan Ernst De pis en pis: Trump qualifie les migrants d’«animaux»

Il avait envisagé d'expédier l'orchestre et le camion le 19 mai, mais le groupe des utilisateurs du portail 4chan a appris ses plans et est arrivée sur place à l'heure pour l'empêcher. Maintenant Mark Goldberg a communiqué qu'il changera la date, mais ne publiera pas la date jour par avance.

Le conflit s'est passé dans le restaurant à New York. Aaron Schlossberg faisait la queue, devant lui il y avait une paire des clients, avec lesquelles le personnel du restaurant parlait en espagnol. Cela a mis l'avocat en colère et il a terminé par insulter ces femmes et menacer le management du restaurant appelé les services de l'immigration.