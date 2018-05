La rencontre dramatique entre un renard et un aigle (vidéo)

Une vidéo montrant un renard et un aigle qui se sont disputés une proie, a été publiée sur YouTube par le site de Fox News.

La vidéo, prise par Zachary Hartje, montre un aigle ayant essayé de saisir un lapin qu'un renard tenait déjà entre ses dents. Résultat: le rapace soulève le renard et son lapin à une altitude d'environ six mètres. Après huit secondes de vol, le renard lâche sa prise et atterrit.

Le photographe, la noté que le renard avait fait bon atterrissage et était resté sain et sauf.

«J'ai fait quelques photos de lui (le renard, ndlr) et je n'ai pas vu de blessures», a dit le photographe.

Selon lui, la vidéo s'est avérée plus dramatique qu'il ne s'y attendait.

«J'ai pensé que le renard allait lâcher le lapin et que l'aigle allait obtenir une proie facile. Mais au lieu de cela, le rapace a fait s'élever le renard dans le ciel. C'était une bataille dramatique», a indiqué l'auteur de la vidéo.