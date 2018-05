Que faire en cas d'explosion nucléaire? Une agence US vous instruit

Le spectre de la guerre nucléaire est parmi les plus obsédants de nos jours et il demande toujours que certains rites soient effectués en son honneur. Obéissante, l'Agence américaine de la protection de l'environnement (EPA) a diffusé un guide volumineux qui décrit les procédés et les précautions à prendre en cas d'attaque à la bombe atomique.

L'Agence souligne qu'«idéalement» ses recommandations ne devront jamais être appliquées, mais insiste sur la nécessité de préparer les gens à se protéger en cas d'émergence «radiologique ou nucléaire», tout en assurant que les autorités feront tout leur possible pour aider les personnes touchées par la situation d'urgence. Une petite sélection de conseils offerts par l'EPA se présente comme suit:

Y a-t-il des contrôles sur les aliments?

© REUTERS / Yuri Gripas Trump nomme la cause d’une éventuelle guerre nucléaire

«Les autorités pourront recommander de ne pas consommer de fruits et légumes provenant de vos jardins à domicile. Si nécessaire, des mesures pourront être prises pour prévenir la vente de certains aliments dans les magasins et pour limiter la consommation de certains produits susceptibles d'avoir été contaminés».

Y a-t-il des contrôles sur l'eau potable?

«Les autorités pourront fournir si nécessaire de l'eau en bouteille, changer de source d'eau ou réacheminer de l'eau d'un réseau hydrique non affecté par l'incident. Une combinaison de ces mesures est également possible».

Si je suis dehors, que faire pour me protéger?

© Sputnik . РИА Новости La fin du monde n’aura pas lieu? Mythes et réalités sur la guerre nucléaire

«Couvrez-vous le nez et la bouche. Ne touchez pas les objets ou débris liés à l'émission radioactive . Allez à l'intérieur et restez-y. Rester dehors est la pire option en cas d'explosion nucléaire, cas les retombées radioactives pourront adhérer à la peau et aux vêtements».

L'air est-il bon à respirer?

«Il y a peu de chances que l'air reste respirable après une explosion nucléaire, car de la fumée et des retombées radioactives y seront présentes. Si vous êtes dehors, gardez vos nez et bouche fermés jusqu'à ce que vous entriez dans un bâtiment. Une fois abrité, fermez toutes les portes et fenêtres et éteignez les ventilateurs et climatiseurs».

Si je suis en voiture, que dois-je faire pour me protéger?

«Fermez les fenêtres et les trous d'aération. Désactivez le climatiseur ou le radiateur si les conditions météo le permettent. Si vous est en mesure de vous abriter dans un bâtiment, faites-le le plus vite possible. Sinon, rester à l'intérieur du véhicule est l'option la plus sûre. Essayez de trouver un endroit à l'ombre et de se brancher sur une radio pour recevoir des informations officielles».

Si je suis enceinte, mon bébé est-il en danger?

«La plupart d'émissions radioactives n'exposeront pas le fœtus à des niveaux suffisamment élevés pour produire des effets nocifs sur la santé ou des anomalies congénitales. Bien qu'il s'agisse d'un scénario horrible pour tout parent, le fœtus sera toutefois protégé de la radiation par l'utérus et le placenta».