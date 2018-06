Ces femmes dont les destins tragiques ont été à la hauteur de leur célébrité

Le comportement de Melania Trump provoque de nombreuses spéculations dans les médias. Surtout lorsqu’elle rejette la main de son mari en public ou disparait pour plus de trois semaines. L’on peut alors se demander: est-elle heureuse? Voici des histoires de femmes célèbres pour leur beauté ou leur talent, mais aussi à cause de leur destin tragique.

Diana Spencer

Personne ne reste indifférent face au drame de la vie de la Princesse de Galles. Après être entrée dans la famille royale et avoir accédé au titre de princesse, le rêve de toutes les petites filles, elle semble l'avoir regretté toute sa vie.



«Ma vie est juste une torture», a dit Diana en 1992, paroles qui ont rapidement fait la Une des tabloïds au Royaume-Uni. Malgré sa beauté et son envie de gérer sa famille, Diana a été malheureuse dans son mariage avec le prince Charles. Il tomba amoureux d'une autre femme, Camilla Parker, qu'il épousera après le décès de Diana. Elle est appelée à juste titre «princesse des cœurs» pour ses activités caritatives: Diana a créé et s'est engagé dans plusieurs associations pour défendre des causes telles que la défense des enfants, la lutte contre le sida, les mines antipersonnel et le cancer. Elle quitta ce monde à l'âge de 36 ans dans un accident de voiture dont les circonstances restent floues.

Vivien Leigh

Le mariage de Vivien avec l'homme de sa vie, Laurence Olivier, n'a pas été parfait: il était jaloux de son succès, au point même de jeter l'un de ses deux Oscars par le fenêtre. La star d'Autant en emporte le vent a aussi souffert de sa santé très fragile — elle a fait une maniaco-dépression et en 1945 a attrapé la tuberculose.

De temps en temps, Vivien avait des crises d'hystéries — elle ne reconnaissait pas son mari et parfois le frappait. Olivier n'était pas prêt à vivre avec elle et a finalement demandé le divorce pour se marier avec une autre femme. Sept ans après leur séparation, Vivien a trouvé la mort lors d'une nouvelle tuberculose.

Grace Kelly

L'une des plus brillantes actrices de son époque qui a sacrifié sa carrière, son succès et l'amour des spectateurs pour son mariage avec Rainier III, le prince de Monaco, en 1956. Les proches du Prince ont été contre le fait qu'elle continue à jouer à Hollywood et elle a dû se consacrer à son mari et à ses enfants.

Ce nouveau statut de princesse ne lui a pas apporté le bonheur qu'elle espérait. Rainier détestait sa popularité et se moquait souvent de sa femme devant tout le monde. Ses préoccupations caritatives et ses expositions provoquaient la colère de son mari. Les enfants ont été trop gâtés, au point de devenir capricieux. Grace rêvait de retrouver sa vie d'avant, de faire du cinéma. Leur histoire s'est terminée tragiquement: elle a fait une attaque cardiaque au volant de sa voiture. Elle est décédée à l'hôpital le lendemain.

Jacqueline Kennedy-Onassis

Journaliste, icone du style et l'une des plus remarquables Premières dames des USA, Jacqueline a été malheureuse dans son mariage. Le clan Kennedy ne l'a pas accueillie chaleureusement, son mari la trompait, leur premier enfant a été un mort-né tandis qu'un autre est décédé deux jours après sa naissance.

Il lui a été difficile de donner l'image d'une femme parfaite devant tout le monde…mais elle a été un véritable exemple de courage après que son mari a été abattu sous ses yeux. Elle a refusé pendant longtemps d'enlever son costume rose portant encore les traces de son sang pour que tout le monde voie «ce qu'ils ont fait avec John». 5 ans plus tard elle a épousé un homme d'affaire grec, Aristotle Onassis, auquel elle a aussi survécu. Elle est décédée d'un lymphome dans les années 1990.

Marilyn Monroe

Morte à 36 ans, elle est officiellement reconnue comme étant l'une des actrices les plus célèbres et sexy de l'histoire hollywoodienne.

Sa mère a été internée dans un hôpital psychiatrique lorsque la future star du cinéma était petite. Elle a passé beaucoup de temps chez ses proches et dans des orphelinats, de même qu'elle a subi des harcèlements sexuels en étant mineure. Malgré sa popularité dans le monde entier et tout un tas d'amants et d'admirateurs, Marilyn s'est sentie très seule toute sa vie et n'a pas pu mettre au monde un enfant, bien qu'elle l'ait désiré toute sa vie.

Elle avait peur de devenir folle comme sa mère et répétait en permanence que la vie sous les projecteurs n'était pas le rêve de sa vie. Elle a trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses: dans sa propre maison avec un téléphone entre les bras.

On ne sait jamais ce qui est caché derrière les sourires, le chic et la beauté extraordinaire des stars. Et comme le dit un proverbe français «chance vaut mieux que bien jouer».