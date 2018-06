Facebook dévoile à nouveau ce que 14 millions de ses utilisateurs voulaient garder secret

Les publications privées de 14 millions d'utilisateurs de Facebook ont été rendues publiques sans leur autorisation, informe le site d'actualités technologiques The Verge en se référant à des représentants du réseau social.

Selon Facebook, c'est un bug qui a conduit au changement des paramètres de confidentialité suite auquel de nombreuses publications ont été rendues publiques à l'insu de leurs auteurs. Cette erreur s'est produite le 18 mai et a été éliminée le 22 mai. Néanmoins, les spécialistes de Facebook n'ont réussi à rétablir les paramètres initiaux que le 27 mai.

La société a envoyé des messages aux internautes touchés par ce bug, en les informant sur cet incident.

Auparavant, The New York Times avait révélé que Cambridge Analytica avait utilisé illégalement les données de 50 millions d'utilisateurs de Facebook pour évaluer les préférences politiques des électeurs et mieux cibler la campagne de l'élection présidentielle de l'actuel Président des États-Unis. Le procureur du Massachusetts, Maura Healey, a adressé aux dirigeants du réseau social une lettre leur réclamant des explications et a annoncé l'ouverture d'une enquête sur Facebook et Cambridge Analytica.

Le 4 avril Mike Schroepfer, directeur de la technologie (CTO) de Facebook, avait reconnu que les données d'au moins 87 millions de profils d'utilisateurs de Facebook, principalement des résidents américains, avaient été partagées avec Cambridge Analytica.