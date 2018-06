Arménie: un rarissime léopard capturé par un piège vidéo

Pour la deuxième fois en un mois, un léopard caucasien, une espèce rarissime dans le monde, a été pris par un piège vidéo installé par le WWF dans la réserve naturelle arménienne Khvorostovski less, a annoncé le service de presse de la réserve.



Auparavant, le coordinateur du programme WWF visant à sauvegarder les léopards caucasiens, Arsène Gasparian, a déclaré aux journalistes que l'Arménie comptait plus de dix exemplaires de ces fauves. Pour les surveiller, près de 100 pièges photo et vidéo ont été installés dans les forêts de la réserve.

Le léopard du Caucase est l'une des sous-espèces du léopard, (appelé également panthère) et ne se différencie pas beaucoup de ses cousins excepté que son pelage est plus clair et que sa silhouette est plus trapue. C'est également l'une des sous-espèces les plus imposantes.

Il est très rare de le rencontrer dans les limites de l'ancienne Union soviétique.