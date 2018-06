Le titre de «Miss Mondial 2018» remporté par une étudiante Belge de 18 ans (photos)

Un concours de beauté des plus belles supportrices de la Coupe du Monde qui débute demain en Russie a eu lieu en Allemagne. Les représentantes de 32 nations ont tenté leur chance afin de prouver leur beauté et leur connaissance du football. C’est une étudiante belge de 18 ans qui a été sacrée plus belle supportrice du Mondial 2018.

En Allemagne, un concours de beauté parmi les représentantes des pays participant à la Coupe du Monde 2018 a été organisé. La Belge Zoë Brunet, âgée de 18 ans, a remporté le titre de Miss World Cup. L'étudiante a défilé en maillot des Diables Rouges, puis en robe du soir et en bikini.

«Je suis fière de mon titre. J'espère que l'équipe nationale belge va maintenant faire comme moi et gagner la Coupe du monde», a déclaré Zoë Brunet.

Le titre de «Miss Mondial» est attribué aux jeunes filles depuis 2006. Ce sont les représentantes de 32 pays qui participent à la Coupe du Monde qui y participent. Les participantes doivent y être non seulement belles, mais aussi capables de comprendre le football.

Pour rappel, dans la phase de groupes de la Coupe du Monde 2018, l'équipe nationale belge rencontrera les équipes du Panama, de la Tunisie et de l'Angleterre.

Le Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes: Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Iekaterinbourg. Ce sera la première Coupe du Monde en Europe de l'Est et le premier tournoi international de ce niveau organisé à la fois en Europe et en Asie.