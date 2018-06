Un requin en attaque un autre, lui arrachant une partie du corps (vidéo)

Un requin a attaqué un congénère, lui arrachant même tout un morceau de son corps. La scène a été filmée par le plongeur Adam Malski, non loin des îles Neptune (au sud de l'Australie) et relayée par le site LADBible.

Adam Malski était en voyage près des îles Neptune quand il a vu un requin plonger pour se procurer un morceau d'appât attaché sur son bateau. Mais quelques secondes plus tard, un autre requin est apparu et a semblé essayer de mordre le premier.

© Sputnik . Sergey Guneev Un impressionnant requin traque un mordu de pêche dans l'Extrême-Orient russe (vidéo)

«J'ai demandé au capitaine de plongée et au capitaine du bateau ce qui se passerait si un requin plus petit entrait en contact avec un requin plus gros. Le skipper a répondu: "Le gros requin tuerait le plus petit". Littéralement six secondes plus tard, j'ai été témoin de cette scène incroyable avec le skipper et le maître de plongée, qui n'avaient jamais rien vu de tel», a raconté le plongeur.

Le plus gros des deux requins, qui mesure 4,8 m et est surnommé Gilbert, aurait survécu à l'attaque, mais le plus petit n'a pas été repéré depuis.

Bien que les requins soient connus pour s'entredévorer, ce phénomène est rarement capturé par une caméra.